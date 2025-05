Une première cotation sur la Bourse des Matières Premières Agricoles

Le mercredi 28 mai 2025, la Côte d’Ivoire a inscrit une nouvelle page dans l’histoire de son agriculture avec la première journée de cotation sur la Bourse des Matières Premières Agricoles (BMPA CI). À l’instar des grandes places de marché internationales, cette première séance s’est déroulée dans un climat mêlant solennité, professionnalisme et haute technicité.

Au cours de cette journée inaugurale, 47,81 tonnes de noix de cajou, 01 tonne de noix de cola et 40 tonnes de maïs ont été échangées, à un prix moyen respectif de 440 FCFA/kg, 1000 FCFA kg et 220 FCFA/kg, soit un volume total de 88,81 tonnes pour une valeur de 30,84 millions FCFA. Les transactions ont été effectuées sur des contrats spot standardisés, garantissant la qualité du produit (grade, humidité, calibrage) ainsi que la traçabilité via des entrepôts certifiés situés à Korhogo et Bouaké.

La séance a rassemblé une pluralité d’intervenants, signe de la dynamique inclusive voulue par les Autorités :

▪ Des représentants du gouvernement ivoirien, notamment, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières ;

▪ Des acteurs du monde agricole ;

▪ Des établissements financiers locaux et internationaux ;

▪ Des courtiers agréés par la BMPA CI, tous formés dans le cadre du programme de démarrage supervisé par la BRVM (African Commodities Brokerage House, West African Commodities Market, Raw material trading). L’ensemble des transactions a été réalisé via la plateforme digitale interconnectée en temps réel.

Cette infrastructure numérique permet un suivi des prix, des volumes, et de la qualité des produits échangés, tout en assurant la confidentialité et la sécurité des données.

Avec cette première cotation, la Côte d’Ivoire se positionne comme un acteur crédible et structuré sur les marchés agricoles mondiaux. Cette entrée en matière réussie envoie un message fort :

▪ Aux producteurs, qui bénéficient désormais d’un outil de valorisation transparente de leurs produits,

▪ Aux investisseurs, pour qui la BMPA CI représente une nouvelle classe d’actifs agro financiers en Afrique de l’Ouest,

▪ Aux partenaires régionaux, qui voient dans ce modèle une solution exportable aux autres filières et autres pays africains.

Le succès de cette première journée est à la hauteur des ambitions du projet. La BMPA CI n’est pas une simple plateforme d’échange : elle est le catalyseur d’une nouvelle gouvernance agricole, basée sur la transparence, la technologie et l’équité.

L’histoire de la BMPA CI commence avec promesse, et se dessine déjà comme une référence pour l’Afrique francophone et au-delà. A l’issue de la séance, Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM a indiqué que « Les premières transactions qui ont eu lieu sur la BMPA CI et le succès de cette première journée de Bourse, laisse entrevoir un bel avenir pour cette bourse, qui, dans un avenir très proche j’en suis convaincu, se hissera dans le TOP 5 des bourses de matières Premières en Afrique.

