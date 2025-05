Une politique élaborée pour la promotion des PME

Le gouvernement a approuvé, mercredi 28 mai 2025, le document de Politique nationale de Promotion et de Développement des petites et moyennes entreprises 2025-2034.

La Politique nationale de Promotion et de Développement des petites et moyennes entreprises 2025-2034 est élaborée dans une démarche inclusive et participative. Elle précise « les repères stratégiques devant guider les interventions relatives aux micros, petites et moyennes entreprises sur la période visée ; lesquelles sont attendues, à l’horizon 2034, pour être compétitives dans un cadre institutionnel adéquat et un environnement des affaires favorable à la création de la richesse, d’emplois décents et durables ».

« Son approbation permettra ainsi de disposer d’une orientation nationale en matière de promotion et de développement des micros, petites et moyennes entreprises, tenant compte des mutations socio-économiques afin de mieux répondre aux nouveaux défis de développement de notre pays », informe le communiqué.

Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi veillera à sa mise en œuvre, en liaison avec les autres ministres concernés.

