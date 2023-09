Une plateforme pour l’actualisation des données du RPR

Une nouvelle version du Répertoire des Prix de Référence (RPR) pour compter de l’année budgétaire 2024 sera lancée dans quelques jours. L’une de ses innovations est la mise en place d’une plateforme permettant d’actualiser les données pour un réajustement des prix de façon périodique.

Dans le but d’encadrer les prix des commandes publiques au Bénin, il a été instauré depuis 2007, le Répertoire des Prix de Référence. Il s’agit d’un document qui catalogue les produits couramment utilisés par l’administration publique avec des indications de prix. C’est un outil de base du Système de Costing du Réferentiel (SYCOREF), dans le cadre de l’évaluation financière des besoins de l’administration publique.

La nouvelle version du Répertoire des Prix de Référence comporte plusieurs innovations dont la plateforme e-Repertoire. Elle permet d’actualiser les données pour réajuster les prix de façon périodique. Le e-Repertoire présente un « système de classification et de codification des articles qui inclut, pour chaque article, une fiche d’article comportant un code, une désignation, des caractéristiques ou spécifications techniques, des fonctionnalités et de la documentation connexes (photos, fiches techniques, etc.) » Tous les articles codifiés du RPR seront donc disponibles sur la plateforme e-Répertoire.

A.A.A

5 septembre 2023 par ,