Une plateforme en ligne pour saisir le Médiateur de la République

La saisine en ligne du Médiateur de la République est désormais possible pour les citoyens. L’institution a procédé, mardi 14 novembre 2023, au lancement de la plateforme.

Plus besoin de se déplacer avant de soumettre ses réclamations ou plaintes au Médiateur de la République. « Il suffit juste d’aller sur le portail web du Médiateur en tapant www.mediateur.bj Automatiquement, vous serez redirigés vers la plateforme du médiateur qui présente plusieurs options. Vous revenez au Menu et vous cliquez sur le sous-menu ‘’saisir le médiateur’’ pour pouvoir accéder au formulaire de plainte en ligne. En cliquant sur ce sous-menu, vous tombez directement sur le formulaire de saisine en ligne que vous prenez le soin de remplir pour pouvoir déposer votre réclamation. Après avoir rempli le formulaire, vous cliquez sur le bouton ‘’Soumettez votre réclamation’’ », a expliqué Elie Houenassou, consultant, mardi 14 novembre 2023 au lancement de la saisine en ligne.

« Le requérant reçoit un SMS à chaque étape lui permettant de suivre le niveau de traitement de sa réclamation », a ajouté le consultant lors de sa présentation. Démonstration à l’appui, il explique que la réclamation fait objet de plusieurs traitements (enregistrement et validation, étude de recevabilité, affectation à la structure concernée...).

A travers la plateforme, les « requérants où qu’ils se trouvent sur la planète peuvent nous saisir (…) et suivre en temps réel l’évolution de leur dossier de réclamation », s’est réjoui le Médiateur de la République, Pascal Essou. Le Médiateur a saisi l’occasion pour remercier la Coopération Suisse de son appui à la mise en place de la plateforme de saisine en ligne de l’Institution.

« La mise en service de cette plateforme allégera les peines des populations qui ne seront désormais plus obligés de parcourir de longues distances pour accéder aux services du Médiateur de la République. Ceci est également, à n’en point douter, une avancée notable dans la fourniture de services de base aux citoyens », a indiqué Stéphanie Guha, Cheffe Suppléante de coopération internationale du Bureau de la Coopération Suisse au Bénin.

Le Médiateur de la République est un intercesseur gracieux entre l’administration publique et les administrés. L’institution « reçoit les griefs des adminstrés relatifs au fonctionnement de l’administration centrale de l’Etat, des collectivités décentralisées, des établissements publics et les étudie afin d’y apporter des solutions. Il suggère au Vhef de l’Etat des propositions tendant au fonctionnement normal et à l’efficience des services publics », selon l’article 8 de la Loi N°2009-22 du 03 janvier 2014 portant institution du Médiateur de la République.

M. M.

15 novembre 2023 par