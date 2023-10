Une plateforme de télémédecine chinoise guérit des malades

Dans le cadre de la 26e mission médicale chinoise au Bénin, une plateforme de télémédecine est installée à l’hôpital de Natitingou, dans le département de l’Atacora depuis le 11 septembre. Les services offerts par cette plateforme permet aux patients souffrant de certaines pathologies, de recouvrer leur santé.

Tous les lundis à l’hôpital de Natitingou, le docteur Shi Baoyin de la 26e mission médicale chinoise reçoit des « cas de maladies les plus difficiles et complexes ». Les soins de santé offerts par cette mission ont permis à de nombreux patients de mieux se porter. Un exploit qui suscite beaucoup de satisfaction auprès des populations qui ne cessent de louer la coopération médicale entre le Bénin et la Chine.

« Après avoir suivi le diagnostic proposé par les spécialistes chinois à travers la plateforme, je me sens satisfait. Les douleurs que je trimballais au niveau des épaules, de la hanche et des pieds depuis des années ont disparu. Je sens maintenant une amélioration », s’est réjouie Amélie Kora, une des patientes guéries par la mission dans un entretien à Xinhua.

Selon le docteur Shi Baoyin rapporté par le site, c’est en liaison avec les spécialistes de médecine traditionnelle chinoise et les kinésithérapeutes au Ningxia via Internet, que les patients reçoivent des consultations et des plans de traitement de leurs maladies.

Grâce à cette plate-forme de télémédecine, des patients locaux ont reçu des conseils professionnels et des plans de traitement à distance, au lieu se rendre physiquement dans un établissement de santé en Chine, a témoigné Euloge Florent Bokossa, directeur de l’hôpital de Natitingou.

