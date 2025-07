Une plateforme d’apprentissage de langues nationales créée

Au Bénin, les populations ont désormais la possibilité d’apprendre leurs langues nationales via une plateforme digitale officiellement lancée le vendredi 18 juillet 2025.

Un dictionnaire numérique mis en place pour apprendre les langues nationales au Bénin. La plateforme, fruit de plusieurs années de réflexion de l’entreprise Iam YourClounnon est téléchargeable à l’adresse https://onelink.to/6kgad3 sur PlayStore et AppStore. Cette première édition consacrée à la langue Fongbé, plus répandue à travers tout le pays, comprend 20 000 mots et expressions.

Sa mise en place est une opportunité qui permet d’expérimenter la diversité linguistique du pays.

F. A. A.

