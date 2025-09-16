Une phase sportive de rattrapage du concours douane le 20 prochain

La Direction générale de la douane annonce l’organisation d’une session supplémentaire des épreuves sportives au concours de recrutement de 150 fonctionnaires des Douanes.

Une session supplémentaire est prévue le samedi 20 septembre 2025 à l’intention des candidats qui n’ont pas pu se présenter aux épreuves sportives du concours de recrutement de 150 fonctionnaires des Douanes au titre de l’année 2024.

« Les candidats concernés sont invités à se présenter à six (06) heures précises dans l’un ou l’autre des centres ci-après : Lycée Mathieu Bouké à Parakou ; Collège d’Enseignement Général Sainte-Rita à Cotonou ».

