jeudi, 11 septembre 2025 -

421 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Liberté de presse en Afrique de l’Ouest

Une pétition en ligne exige la libération du journaliste Sossoukpè




Une pétition citoyenne circule depuis quelques jours pour exiger la libération immédiate de Comlan Hugues Sossoukpè, journaliste béninois arrêté le 10 juillet à Abidjan, puis extradé vers le Bénin.

Les initiateurs de la pétition « Chaque signature compte » appellent à un large soutien international pour la libération du journaliste et cyberactiviste Comlan Hugues Sossoukpè.

https://chng.it/TqRZdfTRCc est le lien d’accès vers la pétition.

Comlan Hugues Sossoukpè est le fondateur du média béninois d’investigation ‘’Olofofo’’.

Interpellé le 10 juillet à Abidjan, puis extradé vers le Bénin, il est poursuivi pour “harcèlement par le biais d’un système informatique”, “rébellion” et "apologie du terrorisme’’.

Reporter Sans Frontières avait appelé à l’ouverture d’une enquête sur les conditions d’arrestation du journaliste et cyberactiviste.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

11 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Adoption des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (…)


10 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois a adopté des Schémas directeurs d’aménagement (…)
Lire la suite

42 % du Budget 2026 consacrés au social


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le projet de Loi de finances, gestion 2026, transmis à l’Assemblée, ce (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 10 SEPT. 2025


10 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 10 septembre 2025, (…)
Lire la suite

Un gros porteur fonce dans une boutique à Cotonou


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La circulation a été brièvement perturbée ce lundi 8 septembre 2025 au (…)
Lire la suite

Vers un protocole pour internationaliser les grands événements culturels


8 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À l’occasion de la Gaani 2025, le ministre de la Culture, Jean-Michel (…)
Lire la suite

108 postes à pourvoir via PSIE pour plusieurs entreprises


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion de l’Emploi (PSIE) a ouvert, ce 08 (…)
Lire la suite

Réception des condoléances au domicile de feu Golou à Cotonou


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La famille de feu Emmanuel Golou, 2ᵉ vice-président du Conseil (…)
Lire la suite

2 jeunes tués dans un accident de circulation


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un grave accident de circulation a coûté la vie à deux jeunes ce (…)
Lire la suite

Un concours au profit des élèves et producteurs néo-alphabètes


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche organise un (…)
Lire la suite

1000 milliards FCFA pour la gouvernance sanitaire et le bien-être des (…)


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a adopté, ce mercredi 3 septembre 2025, le Plan (…)
Lire la suite

Le gouvernement approuve le Plan stratégique 2026-2030


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois a approuvé, mercredi 03 septembre 2025, en (…)
Lire la suite

Interdiction des constructions en matériaux précaires


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les constructions en matériaux précaires dans la zone de la Route des (…)
Lire la suite

« Son départ crée un vide immense au sein du CES » (Conrad Gbaguidi)


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Président du Conseil Économique et Social (CES) Conrad GBAGUIDI a (…)
Lire la suite

Report des examens nationaux de Licence


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (…)
Lire la suite

L’INF obtient l’appui des leaders religieux et têtes couronnées


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Présidente de l’Institut National de la Femme (INF), Me Huguette (…)
Lire la suite

Axel Merryl nominé aux AFRIMA 2025


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Bénin rayonne une fois de plus sur la scène musicale continentale. (…)
Lire la suite

154 postes ouverts au PSIE


1er septembre 2025 par Marc Mensah
Le Programme spécial d’insertion dans l’emploi (PSIE) annonce (…)
Lire la suite

Wadagni reçoit un soutien populaire à Kolokondé


1er septembre 2025 par Marc Mensah
Mouvement populaire ce lundi 1er septembre après-midi à Kolokondé dans (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires