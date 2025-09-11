Une pétition en ligne exige la libération du journaliste Sossoukpè

Une pétition citoyenne circule depuis quelques jours pour exiger la libération immédiate de Comlan Hugues Sossoukpè, journaliste béninois arrêté le 10 juillet à Abidjan, puis extradé vers le Bénin.

Les initiateurs de la pétition « Chaque signature compte » appellent à un large soutien international pour la libération du journaliste et cyberactiviste Comlan Hugues Sossoukpè.

https://chng.it/TqRZdfTRCc est le lien d’accès vers la pétition.

Comlan Hugues Sossoukpè est le fondateur du média béninois d’investigation ‘’Olofofo’’.

Interpellé le 10 juillet à Abidjan, puis extradé vers le Bénin, il est poursuivi pour “harcèlement par le biais d’un système informatique”, “rébellion” et "apologie du terrorisme’’.

Reporter Sans Frontières avait appelé à l’ouverture d’une enquête sur les conditions d’arrestation du journaliste et cyberactiviste.

