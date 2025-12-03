Une opération spéciale de recouvrement de factures impayées lancée

La Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) informe les abonnés au réseau électrique du démarrage d’une opération spéciale de recouvrement des créances sur consommation d’énergie.

Les abonnés au réseau électrique qui détiennent au moins une (01) facture de « consommation échue non payée » sont invités à « s’acquitter de leurs dus ». Une opération spéciale de recouvrement des créances sur consommation est en cours et se poursuit jusqu’au 31 décembre 2025, informe la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE).

La direction de la SBEE se dit disponible pour répondre aux préoccupations des abonnés. Le numéro vert 7302 et le contact whatsapp 0168525253 sont accessibles 24h/24, selon le communiqué.

3 décembre 2025 par ,