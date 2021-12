Une opération de vaccination contre Covid-19 au siège du PRD

Au siège national du Parti du renouveau démocratique (PRD), les militantes et militants, et la population de façon générale reçoivent leurs doses de vaccin contre le Covid-19. La formation politique de la mouvance présidentielle a entamé, lundi dernier, une campagne de vaccination contre la maladie du Coronavirus.

La campagne de vaccination contre le Coronavirus est une initiative du comité d’organisation du 5ème congrès ordinaire du PRD. Elle vise à soutenir le gouvernement dans ses efforts d’incitation des populations à se faire vacciner, se protéger et protéger les autres contre le virus de Covid-19.

Pour la réussite de l’opération en cours depuis 03 jours, des agents vaccinateurs et les équipes du parti sont sur place, accueillent et orientent les populations.

L’opération selon nos sources, pourrait se poursuivre après les travaux du congrès prévus pour le 19 décembre prochain à Porto-Novo, et plusieurs autres sites, et la diaspora.

F. A. A.

