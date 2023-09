Une nouvelle variante du Covid plus dangereuse

Alerte sur une nouvelle variante du coronavirus Covid-Omicron XBB. Elle serait plus grave que les variantes précédentes d’Omicron.

XBB, c’est la nouvelle variante du coronavirus Covid-Omicron. Elle serait plus toxique que la variante Delta. Les symptômes du virus XBB sont entre autres des douleurs articulaires, douleurs dans le haut du cou, maux de tête, pneumonie et perte générale d’appétit. Il n’y a pas de toux ni de fièvre. Les tests sur écouvillon nasal sont négatifs pour le Covid-Omicron XBB puisqu’il affecte directement les poumons selon les informations. Ce qui entraine une pneumonie virale puis un stress respiratoire aigu. XBB est très contagieux, très virulent et mortel, selon les spécialistes.

Le port de masque, le lavage fréquent des mains, le respect de la distance de sécurité de 1,5 m sont entre autres les mesures barrières pour réduire le risque d’être infecté.

