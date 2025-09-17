Une nouvelle stratégie pour intégrer tous les enfants hors école d’ici 2030

En Conseil des ministres ce mercredi 17 septembre 2025, le gouvernement a approuvé la Stratégie de renforcement des Alternatives Educatives pour une éducation de base inclusive pour la période 2026-2030.

La Stratégie de renforcement des Alternatives Educatives pour une éducation de base inclusive pour la période 2026-2030 approuvée en Conseil des ministres. Cette nouvelle stratégie vise à pallier l’inexistence d’un dispositif institutionnalisé qui assure efficacement la gestion des alternatives éducatives permettant d’intégrer dans le système éducatif classique tous les enfants hors de l’école. Les changements attendus de son implémentation selon le communiqué du gouvernement, appellent l’application effective de la nouvelle architecture du système éducatif, le renforcement du partenariat entre l’État et les collectivités territoriales, l’accompagnement des partenaires techniques et financiers du sous-secteur, davantage l’implication et l’adhésion des communautés. Le plan d’action y relatif est assorti d’un budget évalué à 283.762.241.000 FCFA.

Les alternatives éducatives selon le Conseil des ministres, désignent tout modèle ou programme éducatif mis à la disposition des apprenants (jeunes et adultes) hors des systèmes éducatifs formels. Elles constituent des formes d’éducation variées et adaptées offertes afin de garantir le droit d’accès à l’éducation pour tous. Au Bénin, elles concernent les enfants de 9 à 14 ans et doivent avoir une forme de scolarisation, associée ou non à l’initiation aux métiers et dispensée en français et/ou en langues nationales.

L’enjeu principal de la nouvelle politique éducative prônée au regard des expériences acquises depuis 2016, est d’assurer le passage de l’offre pyramidale centrée sur la forme scolaire d’éducation qui génère parfois abandons et exclusion, à une offre éducative diversifiée et inclusive telle qu’envisagée dans la nouvelle architecture du système éducatif.

