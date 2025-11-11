mardi, 11 novembre 2025 -

Exposition “Le langage du corps”

Une nouvelle série d’œuvres à découvrir

(Quand Charbel Coffi interroge la puissance expressive du geste)




Exposées dans une salle noire sobre, où seules des lumières tamisées évoquent la concentration et la circulation de l’énergie, la nouvelle série d’œuvres de Charbel Coffi a été dévoilée au public le 24 octobre 2025, à Fidjrossè, au cœur de la capitale économique du Bénin. Ce vernissage marque l’ouverture de son exposition intitulée “Le langage du corps”.

La série se distingue par sa dimension profondément intime. Des textes qui accompagnent les toiles, prolongent le mouvement par la parole. Dans chaque toile, le corps n’est pas seulement représenté, il parle, témoigne et libère.

Une exploration du mouvement comme guérison

Dans la série “Langages du corps”, l’artiste Charbel Coffi met en scène une danse intérieure, presque silencieuse, où chaque geste traduit une émotion. Pour lui, le mouvement devient un langage spirituel, un chemin vers la libération et la guérison.

Après une recherche amorcée lors de son exposition de 2022, titrée “Changements climatiques : de la Terre à l’Espace”, l’artiste déplace le sujet vers le for intérieur, dans l’espace où se jouent nos blessures, nos mémoires et nos renaissances.

Le curateur Godson Ukueguku éclaire d’ailleurs cette démarche. Selon lui, le rythme est la manière dont nous articulons le mouvement. "(...) Dans la danse trouve sa mesure, et dans la danse nous libérons notre ego." argue-t-il.

L’exposition se présente comme une invitation à se reconnecter à soi, à écouter ce que le corps sait avant que les mots ne le disent. Elle offre un parcours immersif et sensible.

À travers “Langages du corps”, Charbel Coffi rappelle que la libération passe par l’abandon. Il murmure que se mettre en mouvement, c’est déjà commencer à guérir. À travers ses œuvres, Charbel explique que le mouvement libère, et dans le lâcher-prise, chaque être retrouve sa véritable essence.

Au terme d’un parcours immersif réparti en deux compartiments, le musée des Ateliers Coffi invite les visiteurs à une expérience introspective. Chacun ressort habité par des questionnements profonds sur le mouvement, la tension et la sensibilité du corps humain. Et lorsque l’artiste s’exprime, c’est pour offrir des pistes de réponses à ces interrogations, en dévoilant la philosophie qui habite sa démarche plastique.

11 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




