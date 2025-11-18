mardi, 18 novembre 2025 -

Sommet de Cotonou

Une nouvelle impulsion pour la digitalisation en Afrique de l’Ouest et du Centre




Le Sommet régional sur la transformation numérique en Afrique de l’Ouest et du Centre s’est ouvert ce lundi 17 novembre 2025 à Cotonou, en présence d’une délégation du gouvernement composée des ministres d’Etat Abdoulaye Bio TCHANE et Romuald WADAGNI, de Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU, du vice-président pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de la Banque Mondiale, Ousmane DIAGANA, et plusieurs autres personnalités.

Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite depuis ce lundi 17 novembre 2025, un Sommet régional sur la transformation numérique en Afrique de l’Ouest et du Centre. Ces assises de haut niveau seront l’occasion pour les participants, d’examiner les avancées, défis et perspectives liés à la digitalisation des services publics, à l’innovation technologique, à l’inclusion numérique, à la cybersécurité, à la création d’emplois grâce au numérique, ainsi qu’au développement des infrastructures digitales indispensables à la compétitivité des États. Les travaux prévus pour durer deux jours connaissent la participation des ministres du numérique, des finances des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, des experts internationaux, des acteurs du secteur privé et des partenaires techniques et financiers engagés dans l’accélération de l’économie numérique dans la sous-région.

Intervenant à cette occasion, Aurelie ADAM SOULE ZOUMAROU, ministre du numérique et de la digitalisation a rappelé l’importance de la transformation numérique comme levier de développement économique, de modernisation administrative et d’amélioration de l’accès des populations aux services essentiels. « Le temps des projets isolés est passé. Nos pays doivent mettre en place des synergies telles que la mutualisation des câbles sous-marins, la construction d’infrastructures numériques transfrontalières ou encore la mise en commun de solutions d’intelligence artificielle », a-t-elle indiqué.
Partenaire de l’évènement aux côtés du gouvernement béninois, la Banque mondiale à travers son vice-président pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a salué les efforts des pays de la zone et réaffirmé son engagement à soutenir les programmes innovants permettant d’accélérer la transition digitale, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la finance et de la gouvernance.
Sous le régime du président Patrice TALON, le Bénin a fait des progrès énormes dans le domaine du numérique et de la digitalisation passant de 19 % de taux de pénétration internet mobile à 75 %.
Selon une publication du gouvernement, des centaines de milliers de Béninois ont été formés aux compétences numériques. « Plus de 250 services publics ont été dématérialisés et accessibles à tous sans déplacement. En une décennie, le Bénin est passé d’un pays « à la traîne » en matière de numérique à celui d’un pays qui trace sa route », renseigne la publication.
Les conclusions de ce sommet devraient contribuer à réduire la fracture numérique et connecter davantage de populations ; développer les compétences en intelligence artificielle pour stimuler l’innovation ; et créer des emplois numériques grâce au Marché Unique du Numérique.

F. A. A.

18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




