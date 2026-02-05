Une nouvelle ère s’ouvre pour Beaufort Lager et Fally Ipupa

Beaufort Lager, s’associe à Fally Ipupa, icône majeure de la musique africaine, pour un partenariat panafricain d’exception. Une rencontre évidente entre élégance, influence et caractère.

Au cœur de cette collaboration, l’aigle incarne la fraîcheur : puissante, iconique, inimitable.

Une alliance iconique placée sous le signe de la modernité, du prestige et de la fraîcheur

[Ville], 05 février 2026 - La marque de bière premium Beaufort Lager, commercialisée à travers 15 pays du continent africain, est fière d’annoncer un partenariat stratégique majeur avec l’icône de la musique africaine Fally Ipupa.

Cette collaboration d’envergure panafricaine marque une nouvelle étape dans l’ambition de Beaufort Lager : incarner une vision moderne et prestigieuse de l’Afrique, portée par des talents qui rayonnent bien au-delà des frontières.

UNE RENCONTRE NATURELLE ENTRE DEUX ICÔNES AFRICAINES

Artiste reconnu sur la scène internationale, Fally Ipupa s’impose comme un symbole d’excellence, de créativité et d’élégance contemporaine. Son influence culturelle, son style distinctif et sa capacité à fédérer les générations font de lui un ambassadeur naturel des valeurs de Beaufort Lager.

À travers ce partenariat, la marque célèbre une Afrique confiante, audacieuse, une Afrique qui s’exprime avec caractère, style et authenticité.

AU CŒUR DE LA FRAÎCHEUR

Beaufort Lager ne se contente pas d’offrir une bière premium : la marque crée des moments d’exception qui célèbrent succès et élégance. Fally Ipupa partage ces valeurs avec une classe et une modernité qui résonnent auprès d’une communauté panafricaine exigeante. Ce partenariat s’impose ainsi comme une évidence.

Cette collaboration se traduira par une série d’activations exclusives : campagnes de communication, contenus premium, concerts et expériences de marque immersives déployées dans plusieurs pays africains.

« Ce partenariat incarne parfaitement l’ADN de Beaufort Lager : moderne, prestigieuse et inspirante. Fally Ipupa représente une source d’inspiration pour toute une génération, et nous sommes honorés de l’accueillir au cœur de notre univers », déclare Manel Ben Salah, Marketing Manager du Groupe Castel.

UNE AMBITION PANAFRICAINE AFFIRMÉE

Beaufort Lager renforce à travers ce partenariat son positionnement de marque premium panafricaine, connectée aux tendances, aux cultures urbaines et aux figures inspirantes qui façonnent l’image du continent sur la scène mondiale.

« Beaufort Lager, c’est l’élégance, la fraîcheur et l’excellence. Je suis fier de représenter une marque qui valorise l’Afrique moderne et ambitieuse », affirme Fally Ipupa.

À PROPOS DE BEAUFORT LAGER

Beaufort Lager est une bière premium reconnue pour sa fraîcheur distinctive et son positionnement haut de gamme. Commercialisée dans 15 pays africains, la marque s’impose comme une référence incontournable pour une clientèle exigeante, à la recherche de qualité, d’élégance.

Beaufort Lager – Au cœur de la fraîcheur.

À PROPOS DE FALLY IPUPA

Fally Ipupa est l’un des artistes africains les plus emblématiques de sa génération. Chanteur, auteur-compositeur et producteur originaire de la République démocratique du Congo, il s’illustre par une carrière internationale marquée par de nombreux succès et une influence majeure sur la musique africaine contemporaine.

Icône de style et symbole d’une Afrique moderne et ambitieuse, Fally Ipupa incarne l’élégance, la créativité et le rayonnement culturel du continent sur la scène mondiale.

