Le stade GMK de Cotonou concédé à la CNSS

En Conseil des ministres mercredi 29 mars 2023, le gouvernement a marqué son accord pour la signature d’une nouvelle convention de concession avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) pour la gestion du stade de l’Amitié Général Mathieu KEREKOU de Cotonou.

La gestion du stade de l’Amitié de Cotonou concédée à la CNSS. La décision a été prise ce mercredi 29 mars 2023 en Conseil des ministres. Cette mise en concession selon le gouvernement, est conforme à son option de concéder les infrastructures sportives aux grandes sociétés propriétaires de clubs, et fait suite à la demande de la CNSS de disposer dudit stade pour les activités de son club professionnel, « l’Association sportive Cotonou Omnisports ».

L’offre de la CNSS selon le communiqué du Conseil des ministres, garantit une meilleure gestion ainsi que de la modernisation et la mise en conformité de l’ouvrage avec les standards internationaux. « Mais, la gestion quotidienne d’une infrastructure sportive ne relevant pas du cœur de métier de la CNSS, elle procédera au recrutement d’une entreprise spécialisée pour son exploitation et sa maintenance, à charge pour le concessionnaire d’en assurer la gestion efficiente sous la supervision du ministère des Sports, avec à l’appui, un rapport annuel exhaustif au Gouvernement », précise le conseil des ministres qui renseigne par ailleurs qu’en plus de la réhabilitation du Stade déjà effectuée par le Gouvernement, quelques travaux confortatifs devront être réalisés. Il s’agit principalement de la construction d’un terrain annexe de football en gazon synthétique, d’une piste d’athlétisme de huit couloirs, des aires de jeux de basketball, handball et volleyball, des terrains de tennis et d’une piscine olympique pour remplacer les aires de jeux démolies dans le cadre des travaux de construction de la Galerie Commerciale de Kouhounou.

