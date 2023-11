Une nouvelle centrale de 48 Mw à Maria-Gléta

Le Bénin renforce sa capacité en production d’énergie. Une nouvelle centrale électrique à cycle combiné est prévue sur le site de Maria-Gléta dans la commune d’Abomey-Calavi.

45,796 millions d’euros, soit près de 30 milliards F Cfa. C’est le coût du projet de construction de la nouvelle centrale électrique à cycle combiné gaz (bicombustible) d’une puissance de 48 Mw sur le site de Maria-Gléta dans la commune d’Abomey-Calavi.

Selon le contrat de concession de production signé entre l’Etat béninois et Genesis Energy Group, la centrale fonctionnera grâce à une Turbine à gaz générateur (Gtg) à laquelle sera jointe une turbine à vapeur pour accroître la capacité de production.

Le site jouxte le périmètre de la centrale de turbine à gaz (Tag) de 80 Mw de Maria-Gléta.

Le projet est approuvé par l’Autorité de régulation de l’électricité (Are) par avis n° 2021-021/CNR/ARE du 21 décembre 2021.

Selon les fiches techniques du projet consultées par La Nation, près de 300 personnes seront recrutées à la phase de construction et 25 emplois seront créés à l’exploitation de la centrale. C’est également 6 milliards F Cfa qui seront injectés dans l’économie.

