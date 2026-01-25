Une nourrice interpellée pour vol de moto

Une jeune femme nourrice a été interpellée vendredi 23 janvier 2026, par les éléments de la police pour vol de motocyclette survenu dans le quartier Akogbato, Cotonou.

Une nourrice se retrouve dans les mains de la police républicaine après un vol de moto. Les faits se sont déroulés le lundi 19 janvier à Akogbato. La présumée voleuse se serait introduite dans une concession privée pour emporter une motocyclette de marque Bajaj, non encore immatriculée selon Peace FM. Elle aurait réussi à tirer l’engin hors de la cour avant de disparaître.

L’enquête a permis de découvrir que la moto aurait été cédée à des acheteurs de ferraille pour la somme de 20 000 Fcfa. La progression rapide des investigations a été rendue possible grâce à la vigilance d’un riverain. Celui-ci, ayant remarqué une femme traînant difficilement une motocyclette dans des circonstances suspectes, a alerté les forces de l’ordre. Ce témoignage a constitué un élément déterminant pour l’identification et la localisation de la mise en cause.

La suspecte a été interpellée et conduite au commissariat. Placée en garde à vue, elle fait désormais l’objet d’une procédure judiciaire. Les enquêtes se poursuivent pour retrouver le receleur et tenter de récupérer la motocyclette.

