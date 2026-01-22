Une motocyclette volée retrouvée lors d’une patrouille nocturne

Une patrouille de routine menée dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 janvier 2026, par les éléments du commissariat du 2e arrondissement de Parakou, a permis de récupérer une motocyclette de marque Dayang volée. L’engin a été restitué à son propriétaire en fin de matinée ce jeudi 22 janvier.

Dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 janvier 2026, une patrouille de routine aperçoit, non loin du carrefour Arafath à Parakou, un individu se déplaçant de manière suspecte en traînant une motocyclette de marque Dayang. L’attitude erratique de l’homme selon la Police, a immédiatement éveillé les soupçons des agents, qui ont entrepris de l’interpeller. Sentant le filet se resserrer autour de lui, l’individu a choisi la fuite abandonnant précipitamment le deux-roues sur place. Un examen effectué sur la moto révèle que son système de verrouillage a été forcé et détruit à l’aide d’une pince.

Dans la journée de ce jeudi 22 janvier, un étudiant s’est présenté au commissariat pour déclarer le vol de sa motocyclette de marque Dayang. Conduit devant plusieurs engins pour identification, il a immédiatement reconnu son engin, lequel correspond « sans équivoque » à celui intercepté par la patrouille la veille, renseigne la Police à travers une publication sur ses canaux digitaux. La motocyclette lui a été donc restituée après un procès-verbal.

Le présumé voleur actuellement en cavale, est activement recherché.

F. A. A.

22 janvier 2026 par