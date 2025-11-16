dimanche, 16 novembre 2025 -

612 visites en ce moment

Coopération économique

Une mission économique marocaine à Cotonou du 15 au 17 décembre




Cotonou accueille du 15 au 17 décembre 2025 une importante mission économique et commerciale marocaine. L’initiative est pilotée par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE). Elle vise à renforcer les échanges entre le Maroc et le Bénin.

Une délégation marocaine composée d’entreprises issues de plusieurs secteurs : agroalimentaire, électricité, énergie, infrastructures, eau, conseil et ingénierie, IMM, matériaux de construction et technologies de l’information, sera à Cotonou du 15 au 17 décembre 2025.

Les rencontres se tiendront au Golden Tulip Hotel de Cotonou. Au programme : sessions B2B, présentations sectorielles, mises en relation ciblées et échanges sur les opportunités d’investissement. L’objectif affiché est clair : dynamiser les flux commerciaux et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.

Cette mission s’inscrit dans la continuité du rapprochement économique entre Rabat et Cotonou. Elle devrait permettre d’explorer de nouveaux partenariats, notamment dans les secteurs à fort potentiel, et de consolider la présence des entreprises marocaines sur le marché béninois.

M. M.
LISTE DES ENTREPRISES MAROCAINES ATTENDUES

16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




