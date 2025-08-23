lundi, 25 août 2025 -

Tourisme au Bénin

Une mission de la Présidence sur le chantier Hôtel le Trône d’Abomey

Quelques images du majestueux hôtel




Une mission du Palais de la République a visité ce mercredi 20 août 2025 l’Hôtel le Trône pour une séance de travail. L’objectif de la mission dirigée par le lieutenant-colonel Roger Tawes est de voir l’état d’avancement des travaux de construction du majestueux hôtel à Abomey.

Un projet privé qui vient en appui au volet tourisme du programme d’action du gouvernement. : Faire du secteur du tourisme une filière de développement économique créatrice de richesses et d’emplois et un outil de rayonnement du Bénin à l’international .

À ce titre, l’initiative de construction de l’Hôtel le Trône dans la cité historique d’Abomey vient à point nommé. La nouvelle infrastructure est très moderne. Elle est de classe internationale et offre toutes les commodités à ce flux massif de visiteurs très exigeant qui commence par fouler le sol béninois. Le standing du nouvel hôtel participe également de l’attractivité et de l’offre touristique d’Abomey.
Au terme de la mission du lieutenant colonel Tawès, "24 Heures au Bénin" publie ici quelques images de l’infrastructure en fin de travaux.
23 août 2025 par Judicaël ZOHOUN




