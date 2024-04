Une messe célébrée pour le repos de l’âme du Pdg de Erevan Bénin Sa

Une messe d’actions de grâce a été célébrée ce vendredi 5 avril 2024, en l’église Bon Pasteur de Cotonou à l’intention du Président directeur général de Erevan Bénin SA, Marcel Tchifteyan.

Il est 9 heures. La photo de pépé Marcel Tchifteyan est placée devant l’autel de l’église. Dans l’enceinte de l’église Bon Pasteur, les parents, amis, personnel de Erevan Bénin et différentes personnalités assistent à la messe célébrée à l’intention du Président directeur général de Erevan Bénin SA. « Votre présence, frères et sœurs, témoigne de la reconnaissance envers un homme de grande valeur, un travailleur, un leader incontestable (…) », a affirmé le père Hubert Kèdowidé. Dans son homélie, il a indiqué que le défunt suscite admiration. « Il nous laisse l’héritage que le succès est d’abord dans le travail, le courage, sans reculer devant aucun défi, sans se décourager devant les difficultés. (…). C’est grâce à un travail acharné que plusieurs béninois et béninoises peuvent prendre part aujourd’hui avec son héritage au développement économique de notre pays », a notifié le père Hubert Kèdowidé.

En union avec toute la famille éplorée, il demande au Seigneur d’accueillir son serviteur dans son royaume. Hubert Kèdowidé prie pour que l’inhumation du défunt en terre Marseillaise porte beaucoup de fruits pour sa famille, son entreprise et ceux et celles qui ont eu la joie et le bonheur de l’avoir rencontré.

Dans son discours Edgard Kpatindé , entouré de M. Phillip Huault, Directeur General Adjoint de la société, de M. Alan Dagnon Chef d’entreprise et de l’Ambassadeur Raymond Vigninkin, ont rendu un hommage mérité au défunt. Pour eux, pépé Marcel Tchifteyan était un baptisseur qui a œuvré pour le bien commun. « Marcel Tchifteyan est allé au terme d’une longue vie bien remplie. (…) Que son exemple inspire les uns et les autres. (…) Marcel tu vas nous manquer, nous t’aimons », a déclaré Edgard Kpatindé.

Au titre des personnalités ayant assisté à la messe, il y a entre autres Pascal Irénée Koupaki ministre d’État et secrétaire général à la Présidence de la République du Bénin ; M. Ouin Ouro Secrétaire Général du Gouvernement, Johannès Dagnon , Conseiller Spécial du Chef de l’Etat Roland Riboux président du Conseil des Investisseurs Privés du Bénin ; SEM Rachid Rguibi, Ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin etc.

Pépé Marcel Tchifteyan est décédé le 1er avril 2024 à Marseille (France) à l’âge de 92 ans. Il repose désormais au cimetière de Saint-Cyr-sur-Mer après une messe en l’église arménienne du Prado de Marseille.

Franco-béninois d’origine arménienne, Marcel Tchifteyan est le fondateur de Erevan Bénin SA, c’est l’un des plus grands centres commerciaux d’Afrique de l’Ouest. Précédemment Consul Honoraire de la République d’Arménie à Cotonou, Marcel Tchifteyan a été fait commandeur de l’Ordre national du Bénin pour avoir apporté sa pierre au développement socio-économique et touristique du pays.

Le groupe Tchifteyan est composé de quatre sociétés : Matériaux Bénin, la Société béninoise de peintures et de colorants (Sobépec), le complexe hôtelier Casa del Papa à Ouidah et Erevan Bénin.

5 avril 2024 par ,