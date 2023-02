Une messe célébrée en mémoire des victimes du drame de Dassa

La communauté catholique de Dassa-Zounmè a prié lundi 13 février 2023 à la paroisse Sacré-Cœur pour le repos des âmes des victimes de l’accident mortel du 29 janvier 2023. Le préfet des Collines, religieuses et prêtres catholiques ainsi que des fidèles ont assisté à la célébration eucharistique présidée par Mgr François GNONHOSSOU.

En dehors des recommandations de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB), les fidèles catholiques ont prié lundi 13 février 2023 pour le repos des âmes des victimes du drame de Dassa. Une messe a été dite en leur intention à l’église Sacré-Cœur. Au terme de la célébration eucharistique, l’évêque François GNONHOSSOU accompagné de tout le peuple de Dieu, et de plusieurs personnalités, s’est rendu sur les lieux du drame pour un moment de recueillement et de prières.

A travers cette énième messe, l’église catholique entend d’une part, implorer la grâce de Dieu pour la béatitude éternelle des victimes, et exprimer d’autre part, sa compassion aux familles éplorées.

Dimanche 29 janvier 2023, la collision entre un bus de transport en commun, et un camion a fait plus de 20 morts. On a dénombré parmi les victimes, plusieurs personnalités dont un magistrat, et le berger national du groupe de prière, ‘’Renouveau charismatique’’.

Au lendemain de ce drame, la CEB à travers un communiqué a invité toute la communauté catholique à prier pour les victimes. Des messes ont été recommandées sur toutes les paroisses pour « la béatitude éternelle » des victimes.

