Une mère jugée pour usage de faux certificats de vaccination

Une mère de famille et trois complices présumés ont comparu, mercredi 10 septembre 2025 devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), pour avoir fait fabriquer de faux certificats médicaux.

Poursuivie pour avoir organisé un réseau de fabrication de faux carnets de vaccination pour permettre à sa fille de voyager au Koweït, une mère de quatre enfants a comparu devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Selon l’enquête, la prévenue a commandé les cachets et orchestré la production des documents avec l’aide de trois personnes. Les conversations interceptées par les enquêteurs ont révélé que le groupe souhaitait éviter les longues démarches administratives.

À la barre, mercredi 10 septembre 2025, la principale accusée a nié les faits de fausse attestation et de blanchiment de capitaux. Elle admet cependant avoir sollicité son homme de main pour l’aider à obtenir les documents.

Ce dernier reconnaît les faits. Il affirme toutefois ne pas savoir à quoi les cachets allaient servir.

Le concepteur des cachets falsifiés a reconnu avoir reçu une commande de quatre cachets estimés à 45.000 FCFA. Une commission lui aurait été versée pour son rôle.

L’affaire a été renvoyée au 9 décembre pour les réquisitions du Ministère public et les plaidoiries de la défense.

