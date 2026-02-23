lundi, 23 février 2026 -

790 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Drame à Savalou

Une mère et son fils tués lors d’un cambriolage




Une mère et son enfant ont été tués lors d’un cambriolage survenu dans la nuit du dimanche 22 février au lundi 23 février 2026 à Djalloukou, dans la commune de Savalou, département des Collines.

Aux environs de 1h48 du matin le dimanche 22 février 2026, des coups de feu ont retenti à Djalloukou, commune de Savalou. Selon des témoins, plusieurs individus non identifiés se sont introduits dans une maison avec l’intention de commettre un vol.

Joseph Sansan, chef de l’arrondissement de Djalloukou, a précisé que les assaillants, au nombre d’une dizaine, étaient à la recherche de Salomon, le mari de la victime. « L’homme dormait dans une autre maison. Dès leur entrée dans la maison, ils ont commencé à tirer. Ils ont tiré plus de 50 balles. La femme a voulu sortir avec l’enfant, au crépitement des armes, mais ils ont ouvert le feu sur eux », a-t-il expliqué sur radio Oré-Ofè de Tchetti.

Les forces de l’ordre se sont rapidement déployées sur les lieux pour sécuriser la zone. Une enquête est ouverte sur cette attaque meurtrière.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

23 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Mordu par son chien, un homme meurt à l’hôpital


23 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un cultivateur de 50 ans est décédé, jeudi 19 février 2026 à Toffo, à (…)
Lire la suite

Décès du trésorier général du SYNTRA-HAAC


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le trésorier général du SYNTRA-HAAC et assistant au protocole du (…)
Lire la suite

Un mort et une blessée à Cocotomey


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Un accident de la route survenu ce vendredi 20 février 2026 à (…)
Lire la suite

Distribution de paniers alimentaires à l’Université d’Abomey-Calavi


16 février 2026 par Ignace B. Fanou
L’Ambassade des Émirats arabes unis près la République du Bénin a (…)
Lire la suite

Des malfrats en fuite après des échanges de tirs avec la Police


16 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a déjoué dans la nuit du mercredi 11 février (…)
Lire la suite

Un mort et un blessé dans un accident


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi 16 février (…)
Lire la suite

5 individus arrêtés pour détention de faux billets


13 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a interpellé le mercredi 11 février 2026, 5 (…)
Lire la suite

04 personnes dont une femme arrêtées à Jonquet


13 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce jeudi 12 février 2026 à Jonquet, les éléments du commissariat du 5e (…)
Lire la suite

63 personnes dont 38 travailleuses de sexe arrêtées à Godomey


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le commissariat d’arrondissement de Godomey, dans la commune (…)
Lire la suite

Décès du conseiller communal, Dega Konaté Agossou


10 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dega Konaté Agossou, conseiller communal à la mairie de Sèmè-Podji est (…)
Lire la suite

La Police surprend un cambrioleur en flagrant délit


10 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une patrouille motorisée du commissariat de l’arrondissement de Savè, (…)
Lire la suite

Un mort et des blessés après une explosion à Koussiguou


10 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’exploitation illégale de l’or continue de faire des victimes à (…)
Lire la suite

Un bâtiment parti en fumée à Bohicon ‎


7 février 2026 par Marc Mensah
Un incendie, alimenté par du carburant de contrebande, a entièrement (…)
Lire la suite

Baobab Express identifie la victime décédée


5 février 2026 par Marc Mensah
La compagnie Baobab Express a annoncé l’identité de la victime décédée (…)
Lire la suite

1 bus de Baobab Express brûlé, 1 mort et des blessés


5 février 2026 par Marc Mensah
Un bus de transport en commun de la compagnie Baobab Express a été (…)
Lire la suite

Un éleveur visé par des braqueurs armés à Zoungoudo


31 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un éleveur a été attaqué à Zoungoudo, une localité de la commune de (…)
Lire la suite

Décès de Dr Emmanuel Sèdegan


29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Dr Emmanuel Sèdegan est passé de vie à trépas. L’annonce de son (…)
Lire la suite

L’Agence pour l’assistance au retour des Afro-descendants créée


28 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin, une Agence pour l’assistance au retour des Afro-descendants (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires