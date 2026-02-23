Une mère et son fils tués lors d’un cambriolage

790 visites en ce moment
Une mère et son enfant ont été tués lors d’un cambriolage survenu dans la nuit du dimanche 22 février au lundi 23 février 2026 à Djalloukou, dans la commune de Savalou, département des Collines.
Aux environs de 1h48 du matin le dimanche 22 février 2026, des coups de feu ont retenti à Djalloukou, commune de Savalou. Selon des témoins, plusieurs individus non identifiés se sont introduits dans une maison avec l’intention de commettre un vol.
Joseph Sansan, chef de l’arrondissement de Djalloukou, a précisé que les assaillants, au nombre d’une dizaine, étaient à la recherche de Salomon, le mari de la victime. « L’homme dormait dans une autre maison. Dès leur entrée dans la maison, ils ont commencé à tirer. Ils ont tiré plus de 50 balles. La femme a voulu sortir avec l’enfant, au crépitement des armes, mais ils ont ouvert le feu sur eux », a-t-il expliqué sur radio Oré-Ofè de Tchetti.
Les forces de l’ordre se sont rapidement déployées sur les lieux pour sécuriser la zone. Une enquête est ouverte sur cette attaque meurtrière.
M. M.