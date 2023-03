Une "menace directe" pour le Maroc et la région

Une nouvelle menace plane sur le Royaume du Maroc et la région du Maghreb. Il s’agit des drones iraniens fournis au Polisario

Rabat vient de donner l’alerte sur les les drones iraniens fournis au Polisario et qui constituent, une "menace directe" pour le Royaume et la région. Téhéran est accusé d’envoyer des drones au groupe séparatiste sahraoui via l’Algérie.

En dehors du Maroc, des voix s’élèvent pour mettre en garde contre les liens militaires entre l’Algérie et l’Iran et leurs conséquences pour l’Afrique du Nord et le Sahel.

L’éditorialiste américain Llewellyn King a dénoncé dans le Boston Herald la "menace directe" que représentent pour le Maroc les drones iraniens fournis au Front Polisario via l’Algérie.

Déjà à la fin de l’année dernière, Rabat a accusé Téhéran d’équiper le groupe séparatiste sahraoui en drones. Cette situation, selon le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, déstabilise "l’Afrique du Nord et de l’Ouest".

L’Ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies est allé plus loin dans ses analyses. "L’Iran, après avoir sapé la stabilité de la Syrie, du Yémen, de l’Irak et du Liban, est en train de stabiliser notre région", a fait remarquer SEM. Omar Hilal.

Le diplomate a souligné que le Maroc "n’est pas le seul concerné", mais que c’est un défi qui concerne toute la région.

Llewellyn King affirme que "le Maroc a des raisons d’être inquiet", car les drones peuvent causer des dommages matériels importants aux stations touristiques ainsi qu’aux installations militaires, aux réseaux et aux centrales électriques, comme ce fut le cas en Arabie saoudite avec les drones iraniens, lancés par les milices Houthi depuis le Yémen.

Le journaliste américain rappelle que Téhéran a commencé à développer de telles armes pendant la guerre Iran-Irak de 1980-1988.

Le seul système de défense efficace contre les drones, selon Ilan Berman, vice-président du Conseil de politique étrangère des États-Unis, cité par King, est le Dôme de Fer d’Israël, construit avec la technologie israélienne et financé par les Usa.

L’éditorialiste indique que le Maroc pourrait demander un tel système à l’Israël pour contrer les menaces de l’Iran.

Téhéran est aussi accusé d’investir d’importantes sommes d’argent dans le financement de groupes armés, ainsi que dans le développement d’armes qui seront ensuite expédiées à l’étranger.

La question des drones iraniens en Afrique du nord a été évoqué au Parlement européen. L’eurodéputé du Parti populaire européen, Antonio López-Istúriz White, a demandé au Haut Représentant pour la politique étrangère et la sécurité, Josep Borrell, quelles informations Bruxelles possède sur la prétendue fourniture de drones iraniens au Polisario.

L’affaire des drones iraniens devient un grand sujet de préoccupation sécuritaire.

4 mars 2023 par