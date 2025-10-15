mercredi, 15 octobre 2025 -

1595 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

DGI

Une mauvaise déclaration fiscale risque de rattraper Galiou Soglo




L’ex ministre des sports, Galiou Soglo, pourrait être rattrapé pour une affaire de mauvaises déclarations fiscales. Bien qu’ayant annoncé la cessation d’activités pour ses entreprises, il a continué à délivrer des factures à des clients.

Aspirant a un mandat électif en 2026 au Bénin , Galiou Soglo, le fils de l’ancien président de la République, a formulé la demande pour obtenir son quitus fiscal. Une pièce qu’il n’a pu obtenir en raison des impôts impayés.
A travers une publication sur sa page Facebook, mercredi 8 octobre 2025, Galiou Soglo avait exhorté le ministre d’Etat en chargé de l’économie et des finances à libérer son quitus fiscal. « RoW libère mon quitus fiscal », avait écrit l’ex ministre des sports.
Selon des sources proches de l’administration des impôts, le fils de Nicéphore Soglo a déposé sa lettre de cessation d’activité le 16/08/2017. Or, le constat au niveau des impôts révèle qu’il a continué d’exercer ses activités en envoyant des factures à ses clients. Les factures FA D20180103 du 03/01/18, FA D20180080 du 09/01/18 et FA D20180237 du 09/01/18 adressées à une grande entreprise de la place, ont été repérées. Une situation confuse qui peut lui valoir un redressement fiscal.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, Judicaël ZOHOUN




PRIMERO condamnée pour dépôt frauduleux de la marque VAN PUR


14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné, le 25 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

Une locataire expulsée malgré 2,5 millions F de travaux sur le local


14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a tranché en faveur des (…)
Lire la suite

Le président de la BAD participe aux travaux à Washington


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite

L’ananas "Pain de sucre" séduit à l’Expo Osaka 2025


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le public japonais et asiatique a pu découvrir à lors de la Semaine de (…)
Lire la suite

La BOAD lève un milliard d’euros sur le marché international


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a réalisé avec (…)
Lire la suite

Les prouesses qui font la fierté du Bénin


10 octobre 2025 par La Rédaction
La troisième édition du Forum International du Cadre de Vie (FIC) a (…)
Lire la suite

12 508 quitus fiscaux déjà délivrés


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le service des impôts s’active pour la délivrance de quitus fiscaux aux (…)
Lire la suite

Le Prosel, une initiative qui révolutionne la filière salicole au Bénin


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Projet de promotion du sel local iodé (Prosel), mis en œuvre dans (…)
Lire la suite

MSC Vittoria, un géant des mers accoste au port de Cotonou


8 octobre 2025 par Marc Mensah
Le port autonome de Cotonou vient d’inscrire une nouvelle page dans son (…)
Lire la suite

De nouveaux membres nommés au Conseil d’Administration de PADME


6 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Par décret en date du 03 septembre 2025, le chef de l’Etat Patrice (…)
Lire la suite

« Notre offre de crédit aux PME est riche, diversifiée et flexible »


6 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans son escarcelle, UBA BENIN dispose d’une panoplie de produits pour (…)
Lire la suite

Le Port Autonome de Cotonou dévoile ses ambitions


5 octobre 2025 par La Rédaction
Le Port Autonome de Cotonou (PAC) inaugure officiellement son programme (…)
Lire la suite

La phase 3 du MicroCrédit Alafia démarre avec des virements allant à (…)


2 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Place Tabéra de Parakou a vibré ce jeudi 02 octobre 2025 à (…)
Lire la suite

Signature d’un nouvel accord aérien entre le Bénin et le Maroc


1er octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un nouvel accord aérien relie désormais la République du Bénin et le (…)
Lire la suite

Démarrage des paiements instantanés interopérables dans l’UEMOA


30 septembre 2025 par Marc Mensah
A partir de ce mardi 30 septembre 2025, les transferts d’argent entre (…)
Lire la suite

415 ha de kaolin à exploiter à Kétou


26 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a accordé un permis d’exploitation de kaolin à la (…)
Lire la suite

L’assurance agricole indicielle instaurée au Bénin


25 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un régime de l’assurance agricole indicielle est instauré au Bénin. La (…)
Lire la suite

3 nouveaux hôtels de luxe à Avlékété


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Trois hôtels de standing international verront le jour à Avlékété, (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires