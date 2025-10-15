Une mauvaise déclaration fiscale risque de rattraper Galiou Soglo

L’ex ministre des sports, Galiou Soglo, pourrait être rattrapé pour une affaire de mauvaises déclarations fiscales. Bien qu’ayant annoncé la cessation d’activités pour ses entreprises, il a continué à délivrer des factures à des clients.

Aspirant a un mandat électif en 2026 au Bénin , Galiou Soglo, le fils de l’ancien président de la République, a formulé la demande pour obtenir son quitus fiscal. Une pièce qu’il n’a pu obtenir en raison des impôts impayés.

A travers une publication sur sa page Facebook, mercredi 8 octobre 2025, Galiou Soglo avait exhorté le ministre d’Etat en chargé de l’économie et des finances à libérer son quitus fiscal. « RoW libère mon quitus fiscal », avait écrit l’ex ministre des sports.

Selon des sources proches de l’administration des impôts, le fils de Nicéphore Soglo a déposé sa lettre de cessation d’activité le 16/08/2017. Or, le constat au niveau des impôts révèle qu’il a continué d’exercer ses activités en envoyant des factures à ses clients. Les factures FA D20180103 du 03/01/18, FA D20180080 du 09/01/18 et FA D20180237 du 09/01/18 adressées à une grande entreprise de la place, ont été repérées. Une situation confuse qui peut lui valoir un redressement fiscal.

