Une manière d’amener les homosexuels à retrouver le vrai chemin de Dieu (Mgr N’KOUE)

L’archevêque de Parakou, Mgr Pascal N’KOUE a réagi à la décision du Pape qui autorise la bénédiction hors liturgie, des couples homosexuels. Dans un entretien à Fraternité, l’archevêque apprend que cette décision du Pape vise à amener les couples homosexuels à « retrouver le vrai chemin qui mène vers Dieu ».

« L’église catholique sans les pauvres, n’est plus l’église de Jésus Christ. L’église catholique sans les malades, les laissés pour compte, les rejetés, même les homosexuels, cette église si elle ne fait pas attention à toutes ces catégories-là, n’est plus une église de Jésus Christ. L’église de Jésus Christ privilégie les pauvres, les malheureux, les laissés pour compte, les exclus », c’est ce qu’a signifié l’archevêque de Parakou, Mgr Pascal N’KOUE en réaction à la décision du Pape François qui autorise la bénédiction hors liturgie des couples homosexuels. Suivant les explications de l’archevêque, les homosexuels objets de rejet dans le monde actuel, sont des personnes humaines. « Ce n’est pas parce qu’ils ont un handicap qu’il faut les exclure de l’église. Non ! Dieu s’est incarné, Jésus-Christ s’est incarné justement pour ramener à Dieu tous les exclus mais Dieu ne veut pas leurs péchés. Dieu ne veut pas ou n’apprécie pas leur fragilité », a-t-il laissé entendre en reprécisant la position du Saint Père. « Le Pape ne dit pas de bénir les homosexuels parce qu’ils sont homosexuels. Non ! Ils ont besoin de se sentir proche de Dieu, d’être soutenus par Dieu. Ils ont besoin du secours de Dieu, alors pour ne pas scandaliser les gens, le Pape dit alors, on ne fait pas la bénédiction à l’intérieur de l’église, à l’intérieur de la liturgie », a fait savoir Mgr N’KOUE.

Ce qu’il faut comprendre par bénédiction hors liturgie

La bénédiction hors liturgie suivant les explications de l’archevêque, consiste à bénir ces couples « en dehors des prières officielles déjà statuées par l’église ». « C’est aussi une manière de dire à ces homosexuels, nous ne vous approuvons pas dans votre mode de vie mais vous êtes une personne humaine, vous êtes créés à l’image de Dieu, cette image de Dieu est salie comme chez tout le monde avec le péché originel, cette image de Dieu est salie en nous mais nous ne pouvons pas, nous comme église, dire que ceux-là, c’est des prostitués, c’est des voleurs, c’est des homosexuels, qu’ils aillent loin de nous, qu’ils n’entrent pas dans notre église, non, ce n’est pas bien », a expliqué Mgr Pascal N’KOUE. Exclure ces gens pour lui, « c’est oublier que dans une personne humaine, Dieu est présent ».

Invité à exprimer sa position personnelle sur cette décision du Pape, l’archevêque affirme : « J’ai fait profession d’obéissance au Pape. Ce que le Pape dit, je suis entièrement d’accord. Indépendamment de cela, quand je regarde l’évangile, c’est ce que Jésus faisait, et il était rejeté. Ce que le Pape dit, beaucoup ne vont pas le comprendre, or le Pape revient sur ce que Jésus a fait. Il dit n’excluez pas les autres parce qu’ils ont un défaut », a-t-il poursuivi.

Le but de cette décision du Pape selon l’archevêque, est d’amener ces personnes à retrouver le vrai chemin qui mène à Dieu. « Dieu ne veut perdre aucune de ses créatures. C’est Satan qui veut recruter massivement en enfer, et pour l’enfer. C’est lui qui met dans la tête des gens, certains plaisirs qui sont contre les lois morales, les lois naturelles. C’est contre nature. […]. On n’a même pas besoin de dire que c’est contre l’église catholique. C’est contre nature, et toutes les religions qui ne sont même pas catholiques, nos religions endogènes par exemple, n’approuvent pas cela parce que ça agresse la nature. Et donc, quand nous sommes dans des cas comme ça, l’église nous dit, nous ne pouvons pas les rejeter comme le fait tout le monde, mais nous devons dire, Dieu ne voudrais pas les perdre, comment faire pour les évangéliser pour qu’ils se tournent vers Dieu », a expliqué le prélat.

La décision qui autorise la bénédiction hors liturgie des couples homosexuels est rendu publique ce lundi 18 décembre 2023.

F. A. A.

