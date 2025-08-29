Une maison en location en feu ce jeudi à Cocotomey

Un incendie s’est déclaré dans une maison, ce jeudi 28 août 2025, à Cocotomey, un quartier situé dans l’arrondissement de Godomey, commune d’Abomey-Calavi. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée mais des dégâts matériels.

Plus de peur que de mal après un incendie à Cocotomey. Les flammes se sont déclarées dans l’une des chambres d’une maison en location non loin de Aglouza carrefour, à Cocotomey. A l’intérieur, se trouvaient 7 occupants, une mère de famille et ses six enfants, sortis sains et saufs.

D’importants dégâts matériels ont été enregistrés ; la chambre à coucher ayant été ravagée par les flammes. Les causes du sinistre restent à déterminer.

