Une loi pour renforcer les droits des personnes vivant avec le VIH

Le Bénin a adopté, mercredi 28 janvier 2026, la loi portant prévention, prise en charge et élimination de l’infection au VIH/Sida.

Les députés de la 9ᵉ législature ont voté, mercredi 28 janvier 2026, à l’unanimité, la loi portant prévention, prise en charge et élimination de l’infection au VIH/Sida en République du Bénin.

La loi comprend 59 articles répartis en neuf chapitres. Elle vise notamment à lutter contre la stigmatisation, peu prise en compte dans la loi en vigueur depuis 2006.

La nouvelle loi vient corriger les limites de la loi N° 2005-31 du 10 avril 2006, restée silencieuse sur plusieurs formes de discrimination subies par les personnes infectées. Elle aborde notamment l’éthique médicale, la question du VIH en milieu professionnel et carcéral, ainsi que l’assurance-maladie et la protection sociale ; les devoirs des personnes vivant avec le VIH envers les personnes non infectées.

Le texte renforce également la protection des femmes, des enfants, des groupes vulnérables et du personnel de santé face au VIH.

