Une loi portant révision de la Constitution sur la table des députés

Les députés des deux blocs de la mouvance présidentielle, l’Union progressiste le renouveau (UP-R) et le Bloc républicain (BR), viennent d’introduire une loi portant révision de la Constitution.

Après une révision en 2019, la Constitution du Bénin pourrait être une fois encore amendée. Une proposition de loi est introduite par les députés des partis UP-R et BR, à l’ouverture des travaux de la seconde session ordinaire du parlement. Les modifications introduites dans la nouvelle loi ne sont pas encore connues. Cette relecture de la Loi fondamentale dans un contexte électoral marqué par l’organisation des élections générales de 2026, suscitent déjà des interrogations.

Plus de détails à venir.

31 octobre 2025 par ,