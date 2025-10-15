Une loi plus humaine et inclusive pour les personnes vivant avec le VIH

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 15 octobre 2025, le gouvernement a transmis à l’Assemblée nationale un projet de loi portant révision de la loi sur la prévention, prise en charge et élimination des infections au VIH et au SIDA.

Après plusieurs décennies de lutte contre le VIH/SIDA, le Bénin a jugé qu’il est temps de réexaminer la législation existante afin de l’adapter « aux contextes épidémiologiques locaux » tout en respectant « les obligations internationales, notamment en matière de droits humains ».

Selon le compte rendu du Conseil des ministres du 15 octobre 2025, le texte vise à réaffirmer l’engagement du Bénin dans la prévention et la prise en charge du VIH, garantir un accès équitable aux soins et traitements, et réduire la stigmatisation à l’encontre des personnes vivant avec le virus.

Le projet de loi entend également renforcer la protection des droits des patients, notamment en matière de confidentialité, de consentement éclairé et de non-discrimination.

Le gouvernement souhaite, à travers cette réforme, assurer une prise en charge globale et intégrée, en lien avec les politiques de santé, d’éducation, de genre et de protection sociale.

Le texte sera présenté et défendu devant les députés par le ministre de la Santé, assisté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation.

M. M.

15 octobre 2025 par ,