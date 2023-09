Une loi-cadre en évaluation à l’Assemblée

Les députés de la 9è législature sont en séminaire d’implémentation et d’appropriation du 31 août au 2 septembre 2023 à Dassa-Zoumè. Le projet de loi-cadre sur la planification du développement et l’évaluation des politiques publiques au Bénin est au centre des travaux. Le séminaire est organisé par la Commission du plan, de l’équipement et de la production de l’Assemblée nationale avec l’appui financier du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Selon un diagnostic, la planification et l’évaluation des politiques publiques ne sont pas souvent prises en compte dans la gestion de la plupart des projets sensibles à l’amélioration des conditions de vie des populations. Pour y remédier, le gouvernement a initié un projet de loi-cadre sur la planification du développement et l’évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Avant l’examen et le vote de la loi-cadre, les députés s’en approprient le contenu. C’est à travers un séminaire d’implémentation et d’appropriation organisé du 31 août au 2 septembre 2023 à Dassa-Zoumè.

A l’ouverture des travaux, jeudi 31 août 2023 à Jeco hôtel, le président de l’Assemblée nationale a indiqué que le séminaire va permettre aux députés de cerner les contours de la loi-cadre sur la planification du développement et l’évaluation des politiques publiques en République du Bénin. « (…) Comment appréhender le bien-fondé de ce projet de loi et faire les choix les plus rationnels au moment de son examen, tant en commission qu’en plénière, si les parlementaires que nous sommes, ne cernons pas tous ses contours ? », s’est interrogé Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale.

Le représentant résident adjoint du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), José Herman Wabo a souhaité que le séminaire permette une « une meilleure imprégnation et appropriation des différents textes qui seront présentés ».

Pour Cyriaque Edon, directeur général des politiques de développement et représentant du ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, la planification de développement et l’évaluation des politiques publiques sont « deux fonctions distinctes mais fortement interdépendantes ». Ces fonctions sont « gages de la qualité et de l’accroissement des performances des interventions publiques et par conséquent de l’atteinte des objectifs de développement durable pour un mieux-être des populations », a-t-il précisé.

