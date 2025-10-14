mardi, 14 octobre 2025 -

714 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Tribunal de commerce de Cotonou

Une locataire expulsée malgré 2,5 millions F de travaux sur le local




Le Tribunal de commerce de Cotonou a tranché en faveur des propriétaires d’une boutique en bail à Cotonou, malgré les travaux de réfection que la locataire affirme avoir réalisés.

Locataire depuis 2008 d’une boutique au quartier Zogbohouè à Cotonou, une dame prétend avoir réalisé des travaux de réfection estimés à 2.553.533 FCFA sur le local en raison de son état de dégradation avancée. Ces investissements devraient être remboursés en termes de loyers, selon les clauses de l’accord avec la défunte propriétaire.

Elle précise n’avoir consommé que six cent mille (600.000) francs CFA sur son investissement à fin 2024.

Mais les héritiers propriétaires s’y opposent. Ils saisissent le Tribunal de commerce de Cotonou le 14 novembre 2024, pour demander la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et le paiement de 650.000 FCFA d’arriérés de loyer.

La locataire invoque un trouble à la jouissance du local loué.

Dans son jugement rendu le 25 juillet 2025, le tribunal a relevé l’absence d’autorisation formelle des propriétaires actuels, rejetant l’argument de compensation des loyers.

« Les améliorations apportées à l’immeuble en location ne sont opposables au bailleur que s’il y a consenti », a rappelé le tribunal, avant de conclure que la locataire « ne justifie en rien l’accord des héritiers (…) ni sur le principe d’investissements encore moins sur l’évaluation ».

La demande de cessation de trouble invoquée par la locataire a été rejetée.

Le tribunal de commerce de Cotonou a prononcé la résiliation du bail liant la revendeuse aux héritiers propriétaires. La locataire est également condamnée à payer 650.000 francs CFA au titre de loyers impayés.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




PRIMERO condamnée pour dépôt frauduleux de la marque VAN PUR


14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné, le 25 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

Le président de la BAD participe aux travaux à Washington


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite

“Besoin de partenaires, pas de charité” (Tony Elumelu)


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Tony Elumelu, l’un des investisseurs les plus influents d’Afrique, (…)
Lire la suite

Ecobank Bénin renforce la proximité avec ses clients grâce à ses (…)


10 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ecobank Bénin a organisé ce jeudi 9 octobre, à l’hôtel Azalai de (…)
Lire la suite

La BOAD lève un milliard d’euros sur le marché international


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a réalisé avec (…)
Lire la suite

Les prouesses qui font la fierté du Bénin


10 octobre 2025 par La Rédaction
La troisième édition du Forum International du Cadre de Vie (FIC) a (…)
Lire la suite

Le Prosel, une initiative qui révolutionne la filière salicole au Bénin


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Projet de promotion du sel local iodé (Prosel), mis en œuvre dans (…)
Lire la suite

MSC Vittoria, un géant des mers accoste au port de Cotonou


8 octobre 2025 par Marc Mensah
Le port autonome de Cotonou vient d’inscrire une nouvelle page dans son (…)
Lire la suite

Les MPME au centre d’un Symposium les 16 et 17 à Cotonou


8 octobre 2025 par Marc Mensah
Le secteur privé lance un symposium pour une croissance inclusive des (…)
Lire la suite

« Notre offre de crédit aux PME est riche, diversifiée et flexible »


6 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans son escarcelle, UBA BENIN dispose d’une panoplie de produits pour (…)
Lire la suite

Le Port Autonome de Cotonou dévoile ses ambitions


5 octobre 2025 par La Rédaction
Le Port Autonome de Cotonou (PAC) inaugure officiellement son programme (…)
Lire la suite

SIPI et CDC Bénin explorent les opportunités des marchés carbone avec (…)


3 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Société d’investissement et de promotion de l’industrie (…)
Lire la suite

Signature d’un nouvel accord aérien entre le Bénin et le Maroc


1er octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un nouvel accord aérien relie désormais la République du Bénin et le (…)
Lire la suite

Démarrage des paiements instantanés interopérables dans l’UEMOA


30 septembre 2025 par Marc Mensah
A partir de ce mardi 30 septembre 2025, les transferts d’argent entre (…)
Lire la suite

Les responsables des IMF sensibilisés sur les exigences de la nouvelle loi


30 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les dirigeants et responsables des Institutions de Microfinance (IMF) (…)
Lire la suite

L’assurance agricole indicielle instaurée au Bénin


25 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un régime de l’assurance agricole indicielle est instauré au Bénin. La (…)
Lire la suite

3 nouveaux hôtels de luxe à Avlékété


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Trois hôtels de standing international verront le jour à Avlékété, (…)
Lire la suite

3 établissements au Bénin autorisés à ouvrir les services de PI-SPI


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Trente et un (31) structures dont trois (03) au Bénin sont autorisées à (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires