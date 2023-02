Une ligne d’appel gratuit pour les familles des victimes

A la suite de la batterie de mesures prises par le gouvernement après le drame de Dassa-Zoumè, le ministre de la Santé annonce l’activation de la ligne verte d’appel gratuit du Ministère de la santé au numéro 136 et de la mise en service de numéros mobiles d’appel payant 60 05 99 99 et 52 42 77 77 pour répondre aux préoccupations des familles des victimes.

COMMUNIQUE DU MINISTRE DE LA SANTE

Dans la journée du dimanche 29 janvier 2023, un accident de la voie publique occasionnant plusieurs victimes, est survenu à hauteur de Dassa-Zoumé à la suite de la collision entre un bus de la compagnie Baobab faisant la liaison Parakou-Cotonou et un camion transport. Le Ministre de la Santé passe par ce canal pour présenter sa compassion aux familles parentes et alliées de nos concitoyens victimes de ce drame et les informe des dispositions suivantes prises par le gouvernement du Bénin :

– offre de premiers soins à tous les passagers survivants présentant des lésions de gravité variable à l’hôpital de Zone de Dassa ;

– prise en charge gratuite de tous les patients survivants qui ont été référés soit au Cnhu-Hkm soit au Centre de traitement des épidémies (Cte) d’Abomey-Calavi dépendamment du niveau de gravité de leur état de santé ;

– mise en place d’une cellule de crise pour informations et soutien psychologique personnalisé, à Cotonou au palais des congrès et à Parakou au Centre d’alphabétisation situé en face du stade ;

– activation de la ligne verte d’appel gratuit du Ministère de la santé au numéro 136 et mise en service de numéros mobiles d’appel payant 60 05 99 99 et 52 42 77 77 pour répondre aux préoccupations des familles.

Nous réitérons nos sincères condoléances aux familles des personnes décédées et restons mobilisés pour apporter aux survivants les soins les plus optimaux que requiert leur état de santé.

Benjamin I. B. Hounkpatin

Ministre de la Santé

1er février 2023 par ,