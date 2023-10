Une lettre du président Talon au Roi Salman Bin Abdulaziz Al Saud

Le chef de l’État béninois Patrice Talon a envoyé une lettre au roi d’Arabie Saoudite, par le biais du ministre des affaires étrangères Shegun Bakari Adjadi.

Le roi saoudien Salman a reçu, dimanche 1er octobre 2023, une lettre du président Patrice Talon. La correspondance souligne les « relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de promouvoir la coopération mutuelle pour résoudre les questions d’intérêt commun », a indiqué le ministre béninois des affaires étrangères Shegun Bakari Adjadi dans un tweet.

A Riyad, le ministre béninois des affaires étrangères a échangé avec le ministre saoudien des affaires étrangères Faisal bin Farhan bin Abdullah sur l’engagement des deux pays à porter les relations bilatérales entre le Bénin et l’Arabie saoudite à des « sommets sans précédent » sous le « leadership visionnaire du roi Salman, et du président du Bénin Patrice Talon ».

