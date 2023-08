Une journée de dingue avec MTN ce samedi au Palais des Congrès

Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin organise ce samedi 26 août 2023, la grande finale de ‘’Y’ello Village’’ au Palais des Congrès de Cotonou. Le programme de l’évènement a été présenté au cours d’une conférence de presse, vendredi 25 août 2023, à la direction générale de MTN en présence des artistes béninois et de la star ivoirienne Josey.

Cotonou accueille la grande finale de Y’ello Village après les concerts MTN à Natitingou, Parakou, Bohicon, Lokossa. L’événement est prévu pour ce samedi 26 août sur l’esplanade du Palais des Congrès. Les organisateurs annoncent une journée de ‘’dingue’’. « On a mis le feu dans ces villes-là. Les gens étaient heureux et ça nous a fait plaisir en tant que marque qui pense aux jeunes, (...) On a décidé qu’à Cotonou on n’allait pas faire dans la demi-mesure », a affirmé Joël Oulai, directeur de communication chez MTN Bénin.

Y’ello Village ouvre ses portes à partir de 11 heures avec une panoplie d’activités. Il s’agit entre autres des jeux et animations ; un mini-market avec des stands de restauration, d’achat d’articles et un concert géant. « C’est toute une fête, c’est toute une journée de folie », a déclaré Joël Oulai.

Pour le concert géant, MTN Bénin a invité à Cotonou, la star ivoirienne Josey. « Ce n’est pas ma première fois avec MTN et c’est toujours un plaisir pour moi de venir au Bénin », a confié l’artiste. Elle promet un spectacle inoubliable et plein de surprises à ses fans. Le duo Toofan du Togo est également annoncé sur le concert Y’ello Village. Ils seront en compagnie de plusieurs artistes béninois tels que Fanicko, Bobo Wê, Pamchito, D-Blue, LeRenoi etc.

« Je remercie MTN pour l’organisation. La tournée à Natitingou, Parakou, Bohicon, Lokossa était très belle. C’était fou. (...) Comme d’habitude demain ce sera ouf. Ça va résonner », a affirmé l’artiste Bobo Wê. La grande finale à Cotonou, indique Fanicko, sera une belle fête. La bonne ambiance à Y’ello Village, c’est aussi avec les DJ Lorato, Fresh, Kelly, et Famouz.

Selon le directeur de communication de MTN Bénin, toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour le bon déroulement de l’évènement. Il invite la population béninoise notamment celle de Cotonou (enfants, jeunes, adultes) a fait massivement le déplacement pour un show époustouflant. « Nous sommes très heureux en tant que MTN d’être toujours plus proche et toujours là pour vous », a ajouté Joël Oulai. Pour accéder au site, il faut juste présenter l’application Ayoba. Téléchargez l’application via le lien https://i.ayo.ba/YgBb/Vellovillage.

Akpédjé Ayosso

