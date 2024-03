Une journaliste poignardée

La journaliste sénégalaise et directrice de la chaîne de télévision 7tv Maimouna Ndour Faye a été victime d’une agression dans la nuit du jeudi 29 février au vendredi 1er Mars 2024.

La journaliste, Maimouna Ndour a été poignardée près de son domicile alors qu’elle rentrait de son lieu de travail dans la nuit du jeudi. La victime a reçu trois coups de couteau. Elle a été conduite à l’hôpital pour les soins. Maimouna Ndour se porte mieux selon les dernières informations.

Dans la journée du vendredi, des journalistes se sont rassemblés devant les locaux de la chaîne de télévision 7tv en soutien à la victime. À travers un post sur sa page Facebook, le président Macky Sall a condamné et qualifié cet acte de "violence lâche et inexcusable".

« La liberté de la presse est un droit fondamental qui doit être protégé et respecté en toutes circonstances », a-t-il écrit. À l’en croire, aucune forme de violence ne saurait être tolérée, et les responsables de cette agression devront répondre de leurs actes devant la justice. Il a exprimé à la victime tout son soutien et a réitéré son engagement à garantir un environnement sûr et serein pour tous les professionnels des médias du Sénégal.

A.A.A

2 mars 2024 par