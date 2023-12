Une jeune femme retrouvée morte à Dangbo

Ce jeudi 14 décembre 2023 à Honmin, un village de la commune de Dangbo, dans le département de l’Ouémé, le corps sans vie d’une jeune femme, la trentaine environ a été découvert dans les herbes, non loin d’une voie.

Découverte macabre à Honmin, un village de la commune de Dangbo. Une jeune femme a été retrouvée morte au milieu des herbes non loin d’une voie. Le corps découvert selon les témoins, était à moitié nu. Les causes et les circonstances du décès de la jeune dame restent pour l’heure, inconnues. La police a ouvert une enquête.

