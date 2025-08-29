Une jeune femme drogue un homme et le dévalise

A Cotonou, les éléments du commissariat du 8e arrondissement ont interpellé 6 individus pour leur implication dans une affaire d’association de malfaiteurs, de vol et de recel d’objets volés. Leur interpellation fait suite à une plainte déposée par un homme, victime d’une histoire de nuit avec une jeune femme.

Une jeune femme drogue un homme à Cotonou et emporte ses objets de valeur. La police, une fois saisie du dossier a mené des enquêtes qui ont permis d’interpeller les mis en cause.

Selon la Police, l’affaire remonte à la nuit du vendredi 25 juillet 2025, lorsque le plaignant, de retour du travail aux environs de 2 heures du matin, a fait la rencontre d’une jeune femme. Séduit par son charme, il a réussi à la convaincre de passer la nuit avec lui. Le lendemain, samedi 26 juillet, il a pris contact avec elle pour une nouvelle rencontre. La jeune femme lui a alors donné rendez-vous au quartier Zogbohouè. Sur place, il l’a trouvée en compagnie de trois autres individus, sans pour autant se méfier.

Après quelques échanges, le plaignant détaille la Police, a ramené la jeune femme à son domicile, ignorant que les trois personnes l’avaient discrètement suivi. Une fois chez lui, sa compagne lui a offert une bouteille de sucrerie en plastique qu’elle avait apportée. Quelques minutes après avoir bu la boisson, l’homme s’est retrouvé plongé dans un profond sommeil. La jeune femme et ses complices en profitent pour le dévaliser.

La victime au réveil, fait le constat amer et remarque que sa compagne avait également disparu. Après plusieurs jours de recherches, ce n’est qu’au soir du lundi 25 août 2025 aux environs de 23 heures, qu’il l’a retrouvée lors d’une promenade dans les environs du quartier Vèdoko. Interpellée et mise sous pression, celle-ci a avoué son implication dans le vol et a dénoncé ses complices. L’intervention des enquêteurs du commissariat du 8e arrondissement de Cotonou a permis d’appâter les complices et de les interpeller. Soumis à l’interrogatoire, tous ont reconnu les faits et seront présentés au Procureur de la République pour répondre de leurs actes.

F. A. A.

29 août 2025 par ,