Tribunal de Cotonou

Une jeune femme condamnée pour 5 millions F de MoMo impayés




Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné, ce mardi 11 novembre 2025, une jeune femme à une peine de 18 mois de prison. La prévenue a été reconnue coupable des faits d’escroquerie.

Sans le moindre kopeck, une jeune femme se rend chez un distributeur de transfert d’argent Mobile Money (MoMo), et fait un dépôt de 5 millions de francs CFA. Incapable de payer, elle a été interpellée et placée sous mandat de dépôt. Son procès a eu lieu ce mardi 11 novembre 2025.
Dans ses réquisitions, le ministère public demande au tribunal de la reconnaitre coupable des faits d’escroquerie et de la condamner à 24 mois de prison dont 18 ferme, et de réserver les intérêts civils.
Le juge, délibérant la condamne à 18 mois de prison ferme. Elle devra également satisfaire les intérêts des victimes.

F. A. A.

11 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




