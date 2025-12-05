Une immersion au cœur des métiers d’art le 13 décembre

Le Club des Métiers d’Art et d’Artisanat du Togo (CMATg) organise une grande Journée Portes Ouvertes (JPO) le samedi 13 décembre 2025 à 15 heures, dans ses locaux situés à Kpogan–Agodékè, derrière la pharmacie La Flamme d’Amour. L’événement, ouvert à tous, ambitionne de faire découvrir au public les métiers d’art et les multiples opportunités professionnelles qu’ils offrent.

Dans un contexte où l’employabilité des jeunes est au cœur des enjeux nationaux, le CMATg, centre agréé par l’État togolais, veut démontrer qu’il est bel et bien possible de transformer sa passion en carrière professionnelle. À travers ses formations diplômantes CAP et CFA, le centre s’appuie sur une pédagogie résolument pratique, 80% d’apprentissage par le geste, pour préparer les apprenants à une insertion professionnelle efficace.

Lors de cette rencontre, les visiteurs pourront se familiariser avec les trois grandes filières professionnelles du centre : le Design Textile (tissage, broderie, teinture, création textile contemporaine), le Design Vêtement (stylisme, modélisme, confection, costume) et le Design Bois (menuiserie, charpenterie, sculpture, création d’objets). Des démonstrations en direct, des échanges avec les formateurs ainsi que la présentation des travaux réalisés par les apprenants permettront au public de mieux comprendre la richesse des savoir-faire enseignés et les opportunités offertes par ces métiers.

Un internat sécurisé et un tremplin pour l’entrepreneuriat créatif

Conscient des défis de mobilité au Togo, le CMATg met à la disposition des apprenants un internat sécurisé, accessible aux jeunes venant des différentes régions du pays, mais aussi de l’étranger. Cet espace d’hébergement constitue un cadre favorable à un apprentissage continu, stable et concentré tout au long du parcours de formation.

En parallèle, les apprenants ont la possibilité d’adhérer au Club des Jeunes Entrepreneurs de la Fondation Mablé Agbodan. Cette adhésion leur offre des avantages significatifs tels que la participation à des défilés professionnels, des expositions de créations, des participations à des salons, foires et événements artisanaux, ainsi que des masterclass animées par des experts en design, mode, création et artisanat. Ce réseau dynamique contribue à la professionnalisation, à la visibilité et à l’insertion des jeunes créateurs.

Une mission claire et des réductions exceptionnelles

La mission CMATg se concentre sur le développement des compétences artisanales, la valorisation des savoir-faire traditionnels et contemporains, l’accompagnement des jeunes vers l’emploi et l’entrepreneuriat ainsi que la transformation des passions en véritables métiers.

Pour encourager les inscriptions, le CMATg réserve des avantages exclusifs aux visiteurs de la Journée Portes Ouvertes : 50 % de réduction sur les frais d’inscription, 25 % de réduction sur les frais de formation et deux tricots offerts pour toute inscription validée le jour même. À travers cet événement, le centre réaffirme son engagement à révéler et professionnaliser les talents togolais.

