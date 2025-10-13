Une forte mobilisation autour de Romuald Wadagni à la CENA

Le Ministre d’État de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, et l’actuelle Vice-Présidence de la république, Mme Mariam Talata épouse Yerima, ont été accueillis par plusieurs personnalités dont les représentants et militants des partis de l’Union Progressiste-Le Renouveau, Bloc Républicain, Renaissance nationale et Moèle-Bénin massivement mobilisés. Les mouvements sociopolitiques soutenant la candidature du duo n’étaient pas du reste.

Le duo candidat de la majorité présidentielle à l’élection d’avril 2026, Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata a été accueilli dans une ambiance festive lundi 13 octobre au siège de la Cena pour le dépôt de leur dossier de candidature.

Les orchestres de fanfare, les groupes de danse patrimoniale et autres groupes d’animation ont donné une ambiance particulière à cet événement. Cette mobilisation témoigne une fois encore de la forte adhésion du peuple à la candidature de l’unique duo de la mouvance politique.

13 octobre 2025 par ,