Une délégation du Bénin attendue à Washington du 10-16 avril

Des acteurs nationaux et dirigeants mondiaux sont attendus à Washington pour discuter sur les défis mondiaux les plus urgents et aborder un large éventail de sujets liés au développement international. C’est dans le cadre des réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du FMI qui auront lieu du 10 au 16 avril 2023 au siège de ces institutions. Le Bénin y sera avec une délégation conduite par le ministre d’Etat, Romuald Wadagni Chargé de l’Economie et des Finances.

Les participants à distance pourront suivre les événements publics sur les plateformes numériques du FMI et de la Banque mondiale. Une série de conférence virtuelle est ouverte au public. Plusieurs thèmes seront abordés lors des réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du FMI.

10 avril 2023 : Redéfinir le développement et renforcer la résilience

11 avril 2023 : Venir à bout de la dette et générer de la croissance

12 avril 2023 : Gouverner efficacement dans l’adversité ; troisième table ronde ministérielle sur l’aide à l’Ukraine

13 avril 2023 : Conférence de presse inaugurale | Réunions de printemps 2023 ; Accélérer le développement en temps de crises ; Promouvoir la place des femmes dans l’entrepreneuriat et le leadership

14 avril 2023 : Les capitaux privés et le développement durable ; Favoriser des chaînes d’approvisionnement durables et inclusives ; Investir dans le capital humain pour accélérer la transition écologique

