Une fin en apothéose, Zéphyr Fc conserve son titre

La 11è édition du tournoi ARBRE DE NOËL doté de trophées Ambroise ZINSOU a connu son épilogue le samedi 23 décembre 2023 avec le sacre de Zéphyr Fc qui conserve son titre devant As Merco après les épreuves fatidiques des tirs au but (0-0 ; 1-0.a.t.b). Une fin en apothéose qui satisfait tous les acteurs.

Vainqueur de l’édition 2022, Zéphyr Fc conserve son titre pour le compte de la 11è édition du tournoi ARBRE DE NOËL doté de trophées Ambroise ZINSOU qui a connu son épilogue le samedi 23 décembre 2023 sur le terrain Wembley de Togoudo. Les visiteurs se sont imposés (0-0 ; 1-0.a.t.b) devant les locaux d’As Merco dans un match plaisant de bonne facture. Dès l’entame du jeu, les locaux se sont montrés plus entreprenants en prenant le jeu à leur compte. Mais les velléités offensives de Vivien Bocoga et de Rock Dossou ont été enrayées par une solide défense de Maxime Sékpé et Aspic Pape jusqu’à la pause. De retour des vestiaires, les deux équipes ont sorti le grand jeu pour avoir le dessus du panier. Cependant, Zéphyr Fc veillait au grain. Le score restera inchangé (nul et vierge) jusqu’à la fin de la rencontre. Il a fallu recourir aux épreuves fatidiques des tirs au but pour départager les deux équipes. Zéphyr Fc s’est montré plus adroit en remportant le gain de la partie.

Une victoire qui conforte le capitaine Nathanaël Agbé de Zéphyr Fc. A l’en croire, c’est leur stratégie qui a été la clé de voûte. " Nous savons que nous n’avons pas les moyens pour faire le même jeu que nos adversaires. Ainsi, nous avons voulu les contenir jusqu’aux tirs au but pour voir ce que cela va donner. Au finish, nous l’avons emporté. Nous sommes d’ailleurs très contents", a-t-il déclaré. Pour Fortuné Djomaki, coach de As Merco, ses joueurs ont manqué de réalisme. "Nous avons eu les meilleures occasions du match. Malheureusement, nous n’avons pas eu la chance de scorer" s’est-il désolé.

Une fin en apothéose, une grosse satisfaction

"Nous remercions le promoteur Ambroise ZINSOU pour cette joie qu’il nous procure chaque année. Nous invitons les bonnes de continuer par le soutenir pour les prochaines éditions". Ainsi s’est exprimé Nathanaël Agbé, capitaine de Zéphyr Fc. Il en est de même pour Barthélémy Sossou, Président de Air Force. Selon ce dernier, le tournoi ARBRE DE NOËL reste pour la jeunesse de Togoudo et environs une occasion de retrouvailles et de convivialité. Une grosse satisfaction pour le Promoteur Ambroise ZINSOU qui n’a pas manqué de décerner une fière chandelle aux différents soutiens. "Mes remerciements vont à l’endroit des bonnes volontés dont le Fonds National pour les Activités de Jeunesse, Sports et Loisirs (FNDAJSL) qui n’ont ménagé aucun effort pour nous accompagner. Nous leur promettons que le meilleur reste à venir. Ensuite, nous remercions tous les autres acteurs de la chaîne pour leurs efforts continuels. Nous nous réjouissons de cette fin en apothéose", a-t-il conclu. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition.

