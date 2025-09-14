Une fillette se tue en voulant tirer sur un gecko

A Ehouzou, une localité de la commune de Klouékanmey, département du Couffo, une fillette s’est tiré une balle à la poitrine le vendredi 12 septembre 2025, alors qu’elle manipulait l’arme de fabrication artisanale de son grand-père.

Deuil et consternation à Ehouzou, localité de la commune de Klouékanlmey, après la mort tragique d’une fillette âgée de 8 ans. Alors qu’elle s’amusait avec une de ses camarades, la fillette est allée chercher l’arme de fabrication artisanale de son grand-père pour tuer un gecko. Mais en visant le reptile, c’est elle-même qui reçoit la balle en pleine poitrine et décède.

Le grand-père, propriétaire de l’arme à feu, s’est enfuit après le drame.

Aussitôt alertées, les autorités locales et les forces de sécurité se sont dépêchées sur les lieux pour les constats. Une enquête est ouverte.

F. A. A.

14 septembre 2025 par ,