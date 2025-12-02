mardi, 2 décembre 2025 -

Tribunal d’Abomey-Calavi

Une femme risque 60 mois de prison dans une affaire de location de véhicules




Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a jugé, ce mardi 02 décembre 2025, une femme, de la quarantaine, pour abus de confiance dans une affaire de location de véhicules portant sur des millions de francs CFA.

Un dossier d’abus de confiance examiné à l’audience correctionnelle de flagrant délit du tribunal de première instance d’Abomey-Calavi ce mardi 02 décembre 2025. La prévenue, est une femme spécialisée dans la location de véhicules.
Selon les déclarations à la barre, l’accusée a reçu plusieurs véhicules qu’elle devrait louer à ses clients, et verser une partie des recettes aux propriétaires desdits véhicules. Mais contrairement aux accords, elle loue les véhicules, garde par devers elle toutes mes recettes et finit par les vendre.
Les propriétaires de véhicules s’en sont rendus compte et ont saisi la justice. Elle a été interpellée et placée sous mandat de dépôt. A la barre, elle n’a pas nié les faits.
Quatre victimes présentes au procès ce mardi ont réclamé respectivement les sommes de 3 350 000 francs CFA, 800 000 FCFA, 2 935 000 FCFA, et 1 500 000 FCFA.
D’autres victimes absentes au procès ont déclaré selon le président de céans, les sommes de 2 millions FCFA, 114 000 FCFA, et 425 000 FCFA.
Dans ses réquisitions, le ministère public, demande au tribunal de reconnaitre la prévenue coupable des faits d’abus de confiance et vente d’objets appartenant à autrui. Elle a requis à son encontre, une peine de 60 mois de prison dont 38 fermes, et une amende de 200 000 francs CFA. Elle devra également selon le magistrat, payer les dommages et intérêts aux victimes qui se sont constituées partie civile.
Le délibéré est renvoyé au 16 décembre 2025.

F. A. A.

2 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




