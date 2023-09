Une femme retrouvée morte dans un puits à Houéyiho

Ce vendredi 1er mai 2023 à Houéyiho, un quartier situé dans le 11e arrondissement de Cotonou, le corps sans vie d’une femme a été retrouvé dans un puits. La découverte macabre a été faite par une jeune fille qui voulait puiser de l’eau.

Les populations de Houéyiho dans l’émoi ce vendredi 1er septembre 2023. Et pour cause, la découverte du corps sans vie d’une femme dans un puits situé dans une maison non habitée. Une jeune fille dans le voisinage voulait puiser de l’eau quand elle a fait la découverte macabre. Elle alerte aussitôt ses parents qui à leur tour, informe le chef quartier.

Dans une interview à Bip Radio, l’élu local apprend que la victime n’habitait pas le quartier Houéyiho, et qu’il n’y a aucune chambre dans la maison dans laquelle la découverte macabre a été faite. Le propriétaire de la maison, explique Franck Kpindjo, avait transformé les lieux en un bar, et les voisins venaient régulièrement puiser de l’eau.

Les éléments du commissariat de Vodjè et les sapeurs-pompiers aussitôt alertés, se sont dépêchés sur les lieux.

Une enquête est ouverte.

F. A. A.

1er septembre 2023 par