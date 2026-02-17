Une femme retrouvée morte dans la rue

Le corps sans vie d’une femme, âgée d’environ quarante ans, a été découvert tôt ce mardi 17 février 2026 au bord de l’axe routier Kpanroun-Zinvié, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Une femme de la quarantaine a été retrouvée morte aux environs de 7 heures du matin au quartier Kpotomè, à proximité du Centre de prière catholique Saint-Michel de Kpé à Zinvié.

La victime présentait une coiffure soignée, mais aucun document d’identité n’a été retrouvé sur elle.

La découverte a provoqué une vive émotion parmi les usagers de la route et les riverains, qui ont rapidement afflué sur les lieux.

Les agents de la Police républicaine sont descendus sur les lieux du drame.

Un périmètre de sécurité a été établi.

Après les constatations d’usage, une enquête a été ouverte afin d’identifier la victime et de déterminer les circonstances exactes du décès.

