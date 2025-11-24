Une femme retrouvée morte après un avortement clandestin

Une jeune femme a été retrouvée morte, ce dimanche 24 novembre 2025, dans une habitation du quartier Camp-Adagbè, dans le 1er arrondissement de Parakou.

La jeune femme aurait subi une opération d’avortement vendredi 21 novembre dans la maison d’un infirmier.

Alertées par une forte odeur provenant du bâtiment, des riverains ont découvert ce dimanche, le corps de la victime déjà en décomposition.

Les éléments du commissariat du 1er arrondissement se sont immédiatement rendus sur les lieux.

Un homme, présenté par le voisinage comme celui qui aurait pratiqué l’intervention, a été arrêté. Le corps de la victime a été transféré dans un hôpital pour des examens.

Une enquête est ouverte.

A.A.A

24 novembre 2025 par ,