lundi, 24 novembre 2025 -

644 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Drame à Parakou

Une femme retrouvée morte après un avortement clandestin




Une jeune femme a été retrouvée morte, ce dimanche 24 novembre 2025, dans une habitation du quartier Camp-Adagbè, dans le 1er arrondissement de Parakou.

La jeune femme aurait subi une opération d’avortement vendredi 21 novembre dans la maison d’un infirmier.

Alertées par une forte odeur provenant du bâtiment, des riverains ont découvert ce dimanche, le corps de la victime déjà en décomposition.

Les éléments du commissariat du 1er arrondissement se sont immédiatement rendus sur les lieux.

Un homme, présenté par le voisinage comme celui qui aurait pratiqué l’intervention, a été arrêté. Le corps de la victime a été transféré dans un hôpital pour des examens.

Une enquête est ouverte.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Malades mentaux et mendiants intégrés au CAPAM


23 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministère des affaires sociales et de la microfinance a récupéré ces (…)
Lire la suite

Un homme jugé pour escroquerie


23 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Lire la suite

Un conducteur de taxi jugé pour corruption de policier


21 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Un conducteur de taxi a été jugé ce jeudi 20 novembre 2025, à la Cour (…)
Lire la suite

Un couple de trafiquants de drogue arrêté à Bassila


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La Police a interpellé au petit matin du mardi 18 Novembre 2025 à (…)
Lire la suite

Des faussaires arrêtés, 22 plaques d’immatriculation et 30 cartes (…)


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce lundi 17 novembre 2025, le commissariat d’Aglogbè, localité située (…)
Lire la suite

Un enseignant de SVT interpellé pour abus sexuel sur une apprenante


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un enseignant de Sciences de vie et de la terre (SVT) a été interpellé (…)
Lire la suite

Adam Boni Tessi, ex président de la HAAC n’est plus


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la (…)
Lire la suite

2,5 tonnes de faux médicaments saisies, la revendeuse arrêtée


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Police républicaine a interpellé, ce jeudi 13 novembre 2025, une (…)
Lire la suite

Eden food relève le défi des « 100 marmites en 24 heures »


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La restauratrice béninoise « Eden food », de son vrai nom Love Anick (…)
Lire la suite

1 voleur de téléphones et de sacs à main interpellé


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Un individu impliqué dans le vol de téléphones et de sacs à main a été (…)
Lire la suite

Un voleur de pièces de voiture arrêté


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Une patrouille de police a interpellé, mercredi 12 novembre 2025 à (…)
Lire la suite

Un individu arrêté avec une centaine de plaques funéraires


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Un individu a été arrêté au PK 14 Godomey, mercredi 12 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Décès d’un candidat pour les communales 2026


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le candidat titulaire sur la liste de l’Union Progressiste le Renouveau (…)
Lire la suite

Un homme assassiné par balles à son domicile


31 octobre 2025 par Marina Houénou
Bernadin Agbonouto, un commerçant âgé de 35 ans a été tué par balles (…)
Lire la suite

Un homme brulé vif pour vol d’animaux


30 octobre 2025 par Marina Houénou
Accusé de vol de ruminants à Tozoumey dans la commune de Lokossa, un (…)
Lire la suite

Une quarantaine de jeunes arrêtés après un spectacle de Egoungoun


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Cocotomey, un quartier situé dans l’arrondissement de Godomey, dans (…)
Lire la suite

Le gouvernement salue la mémoire d’un apôtre du dialogue entre la foi (…)


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Informé du décès de Son Excellence Mgr Barthélémy ADOUKONOU, le (…)
Lire la suite

L’évêque Barthélémy Adoukonou a rejoint la maison du Père


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’église catholique romaine au Bénin est en deuil. L’évêque Barthélémy (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires